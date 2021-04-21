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Финляндия не исключает возможности вступления в НАТО – президент

Среда, 21 апреля 2021, 20:01

Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что его страна не исключает возможности вступления в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"У нас, за время работы многих правительств, сложилось четкое понимание того, что Финляндия ни в коем случае не исключает возможности подачи заявки на вступление в НАТО. Но мне кажется, самое главное, что можно сделать для безопасности - это стараться не допускать крупных конфликтов", - сказал президент.

Ниинистё напомнил, что Евросоюз развивает в области безопасности как внутреннее сотрудничество, так и сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Финляндия, а также Швеция, не входят в НАТО, но в последние годы на фоне обострения отношения с Россией активно углубляют сотрудничество с Альянсом.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует начать прямые переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V".

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Темы: ФинляндияНАТО
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