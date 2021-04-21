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До кінця року від коронавірусу хочуть вакцинувати 70% українців

Середа, 21 квітня 2021, 20:10

Кабінет міністрів опублікував Національний план вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 – згідно з ним до кінця року хочуть ввести 47,8 мільйонів доз вакцини. 

Джерело: КМУ

Деталі: Зокрема, у плані вказується, що мінімальна потреба у кількості доз на грудень 2021 року складає 47,8 мільйонів доз. За умови, що кожній особі треба вводити дві дози препарату, йдеться про щеплення для майже 24 мільйонів українців.

Водночас, влада змогла домовитись лише про майже 22 мільйони доз вакцин різних компаній. Так, йдеться про Oxford/AstraZeneca, Novavax Inc, Pfizer/BioNTech та Sinovac Biotech Ltd. 

 
План вакцинації
План вакцинації
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Відповідальними за виконання є Міністерство охорони здоров’я, Міністерство культури і інформаційної політики, Міністерство зовнішніх справ та місцева влада. 

Українська правда
Теми: вакцинація


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