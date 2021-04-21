До кінця року від коронавірусу хочуть вакцинувати 70% українців

Кабінет міністрів опублікував Національний план вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 – згідно з ним до кінця року хочуть ввести 47,8 мільйонів доз вакцини.

Джерело: КМУ

Деталі: Зокрема, у плані вказується, що мінімальна потреба у кількості доз на грудень 2021 року складає 47,8 мільйонів доз. За умови, що кожній особі треба вводити дві дози препарату, йдеться про щеплення для майже 24 мільйонів українців.

Водночас, влада змогла домовитись лише про майже 22 мільйони доз вакцин різних компаній. Так, йдеться про Oxford/AstraZeneca, Novavax Inc, Pfizer/BioNTech та Sinovac Biotech Ltd.

План вакцинації Знімок екрану

Відповідальними за виконання є Міністерство охорони здоров’я, Міністерство культури і інформаційної політики, Міністерство зовнішніх справ та місцева влада.

Що передувало: Від початку вакцинальної кампанії зроблено 477 833 щеплень: першу дозу вакцини отримала 477 831 особа, обидві дози – 5 осіб (із них 2 особи отримали першу дозу за кордоном).