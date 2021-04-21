До конца года от коронавируса хотят вакцинировать 70% украинцев

Кабинет министров опубликовал Национальный план вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19 – согласно ему до конца года хотят ввести 47,8 миллионов доз вакцины.

Источник: КМУ

Детали: В частности, в плане указывается, что минимальная потребность в количестве доз в декабре 2021 составляет 47,8 миллионов доз. При условии, что каждому человеку надо вводить две дозы, речь идет о прививках для почти 24 миллионов украинцев.

В то же время, власти смогли договориться лишь о почти 22 миллиона доз вакцин разных компаний. Так, речь идет о Oxford/AstraZeneca, Novavax Inc, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech Ltd.

Национальный план вакцинации Снимок экрана

Ответственными за выполнение являются Министерство здравоохранения, Министерство культуры и информационной политики, Министерство иностранных дел и местные власти.