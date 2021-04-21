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До конца года от коронавируса хотят вакцинировать 70% украинцев

Среда, 21 апреля 2021, 20:10

Кабинет министров опубликовал Национальный план вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19 – согласно ему до конца года хотят ввести 47,8 миллионов доз вакцины.

Источник: КМУ

Детали: В частности, в плане указывается, что минимальная потребность в количестве доз в декабре 2021 составляет 47,8 миллионов доз. При условии, что каждому человеку надо вводить две дозы, речь идет о прививках для почти 24 миллионов украинцев.

В то же время, власти смогли договориться лишь о почти 22 миллиона доз вакцин разных компаний. Так, речь идет о Oxford/AstraZeneca, Novavax Inc, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech Ltd.

 
 
Национальный план вакцинации
Снимок экрана

Ответственными за выполнение являются Министерство здравоохранения, Министерство культуры и информационной политики, Министерство иностранных дел и местные власти.

Украинская правда
Темы: вакцинация


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