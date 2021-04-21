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Після профілактичної бесіди затриманих дорогою на Харків "тітушок" відпустили

Середа, 21 квітня 2021, 20:58
Після профілактичної бесіди затриманих дорогою на Харків тітушок відпустили

Три групи чоловіків, яких затримали дорогою на Харків, поліція відпустила після огляду їх речей та профілактичної бесіди.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: Повідомляється, що загалом поліція зупинила три мікроавтобуси, які прямували із Дніпра, Полтави та Луганської області до Харкова. 

Зокрема, 16 чоловіків їхали в автобусі "Мерседес" та були зупинені патрульними та Службою безпеки на посту "Валки" близько 6 години ранку. 

Трохи пізніше на в’їзді до міста Ізюма правоохоронці зупинили мікроавтобус "Мерседес Спрінтер" з 18 чоловіками спортивної зовнішності. 

Ще один автомобіль "Мерседес Спрінтер", де перебувало 19 осіб, затримали вже о 7:20 ранку. 

Під час огляду особистих речей затриманих у 38-річного полтавчанина вилучили предмет, схожий на телескопічну палицю та ніж з написом "Гербер". За вказаним фактом відкрито провадження за статтею "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Максимальне покарання за вчинення даного злочину передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

 

Силовики зазначають, що заходи проводились у рамкам антитерористичних навчань на території області. 

"Даних про їх причетність до кримінальної діяльності працівники поліції під час перевірки не встановили. Поліцейські провели з ними профілактичні бесіди щодо недопустимості вчинення правопорушень, після чого вони були відпущені", – йдеться у повідомленні. 

 

Що передувало: В СБУ повідомили, що на під’їздах до Харківської області затримали 60 "тітушок", які направлялися туди для протестних акцій.

Українська правда

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Теми: поліціяСБУХарківська область
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