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После профилактической беседы задержанных по дороге на Харьков "титушек" отпустили

Среда, 21 апреля 2021, 20:58
После профилактической беседы задержанных по дороге на Харьков титушек отпустили

Три группы мужчин, задержанных по дороге на Харьков, полиция отпустила после осмотра их вещей и профилактической беседы.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Сообщается, что полиция остановила три микроавтобуса, которые следовали из Днепра, Полтавы и Луганской области в Харьков.

В частности, 16 мужчин ехали в автобусе "Мерседес" и были остановлены патрульными и Службой безопасности на посту "Валки" около 6 часов утра.

Чуть позже на въезде в город Изюм правоохранители остановили микроавтобус "Мерседес Спринтер" с 18 мужчинами спортивной внешности.

Еще один автомобиль "Мерседес Спринтер", где находилось 19 человек, задержали уже в 7:20 утра.

При осмотре личных вещей задержанных у 38-летнего полтавчанина изъяли предмет, похожий на телескопическую палку и чем с надписью "Гербер". По данному факту возбуждено производство по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

 

Силовики отмечают, что мероприятия проводились в рамкам антитеррористических учений на территории области.

"Данных об их причастности к преступной деятельности работники полиции во время проверки не установили. Полицейские провели с ними профилактические беседы о недопустимости совершения правонарушений, после чего они были отпущены", – говорится в сообщении.

 

Что предшествовало: В СБУ сообщили, что на подъездах к Харьковской области задержали 60 "титушек", которые направлялись туда для протестных акций.

Украинская правда
Темы: полицияСБУХарьковская область
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