"Укрзалізниця" відновлює сполучення із Буковиною
Середа, 21 квітня 2021, 22:11
З 22 квітня відновлюється залізничне сполучення із Чернівецькою областю, оскільки регіон більше не перебуває в "червоній" зоні.
Джерело: повідомлення "Укрзалізниці"
Дослівно: "Укрзалізниця з 00:01 22 квітня 2021 року оперативно відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Чернівецької області. Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким у регіоні скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки".
Деталі: Йдеться про такі потяги:
- №7/8 Київ-Чернівці-Київ;
- №117/118 Київ-Чернівці-Київ;
- №135/136 Одеса-Чернівці-Одеса;
- №357/358 Київ-Рахів-Київ.
Пасажири вже можуть придбати квитки на вказані потяги.
Що передувало: З 22 квітня Чернівецька область переходить у "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.
Українська правда