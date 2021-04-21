Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Укрзалізниця" відновлює сполучення із Буковиною

Середа, 21 квітня 2021, 22:11

З 22 квітня відновлюється залізничне сполучення із Чернівецькою областю, оскільки регіон більше не перебуває в "червоній" зоні.  

Джерело: повідомлення "Укрзалізниці" 

Дослівно: "Укрзалізниця з 00:01 22 квітня 2021 року оперативно відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Чернівецької області. Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким у регіоні скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки".

Деталі: Йдеться про такі потяги: 

  • №7/8 Київ-Чернівці-Київ;
  • №117/118 Київ-Чернівці-Київ;
  • №135/136 Одеса-Чернівці-Одеса;
  • №357/358 Київ-Рахів-Київ.

Пасажири вже можуть придбати квитки на вказані потяги. 

Що передувало: З 22 квітня Чернівецька область переходить у "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Українська правда
Теми: Укрзалізницякарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 21 квітня: закон про призов резервістів, продовження карантину

Чехія поставила ультиматум Росії і вимагає повернути до Москви всіх висланих дипломатів

У Сенаті Польщі ухвалили резолюцію на підтримку України

Чергова область вийшла із "червоної" зони

Кравчук розповів, звідки у Зеленського ідея зустрітись із Путіним на Донбасі

фото, відеоРосія стягує радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим – розслідувачі

Усі новини...
Укрзалізниця
"Укрзалізниця" домовилася з трейдерами про поставки дизпалива
Головного інженера залізниці на Львівщині підозрюють у махінаціях
В УЗ розповіли, коли планують завершити ремонт двоповерхових поїздів Skoda
Останні новини
22:29
Журналіста Майкла Щура побили через зауваження на дорозі
22:11
"Укрзалізниця" відновлює сполучення із Буковиною
22:00
Новини економіки: земля, збитки "Нафтогазу", скасування доган Рожковій і Сологубу
21:37
ФотоЛітаки НАТО перехопили над Балтією бомбардувальники і винищувачі РФ
21:31
Зеленський підписав закон щодо примусової реструктуризації валютних кредитів
21:28
Новини 21 квітня: закон про призов резервістів, продовження карантину
21:07
Чехія поставила ультиматум Росії і вимагає повернути до Москви всіх висланих дипломатів
21:05
"Нафтогаз" очікує отримати за 2020 рік 11,8 млрд збитку – Мінекономіки
20:58
ФотоПісля профілактичної бесіди затриманих дорогою на Харків "тітушок" відпустили
20:49
Офіційний курс: гривня трохи ослабла до долара
Усі новини...