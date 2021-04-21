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"Укрзалізниця" відновлює сполучення із Буковиною

Середа, 21 квітня 2021, 22:11

З 22 квітня відновлюється залізничне сполучення із Чернівецькою областю, оскільки регіон більше не перебуває в "червоній" зоні.  

Джерело: повідомлення "Укрзалізниці" 

Дослівно: "Укрзалізниця з 00:01 22 квітня 2021 року оперативно відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Чернівецької області. Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким у регіоні скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки".

Деталі: Йдеться про такі потяги: 

  • №7/8 Київ-Чернівці-Київ;
  • №117/118 Київ-Чернівці-Київ;
  • №135/136 Одеса-Чернівці-Одеса;
  • №357/358 Київ-Рахів-Київ.

Пасажири вже можуть придбати квитки на вказані потяги. 

Що передувало: З 22 квітня Чернівецька область переходить у "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Українська правда
Теми: Укрзалізницякарантин
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