"Укрзализныця" восстанавливает сообщение с Буковиной
Среда, 21 апреля 2021, 22:11
С 22 апреля восстанавливается железнодорожное сообщение с Черновицкой областью, поскольку регион больше не находится в "красной" зоне.
Источник: сообщение "Укрзализныци"
Дословно: "Укрзализныця с 00:01 22 апреля 2021 оперативно восстанавливает полноценное курсирования поездов дальнего следования в Черновицкой области. Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому в регионе отменяется красный уровень эпидемической опасности".
Детали: Речь идет о таких поезда:
- №7 / 8 Киев-Черновцы-Киев;
- №117 / 118 Киев-Черновцы-Киев;
- №135 / 136 Одесса-Черновцы-Одесса;
- №357 / 358 Киев-Рахов-Киев.
Пассажиры уже могут приобрести билеты на указанные поезда.
Что предшествовало: С 22 апреля Черновицкая область переходит в "желтый" уровень эпидемической опасности.
Украинская правда