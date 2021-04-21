Журналіста Майкла Щура вдарили через зауваження на дорозі

Засновника та ведучого "Телебачення Торонто" Майкла Щура (Романа Вінтоніва) вдарили через зауваження чоловіку, який рухався на самокаті.

Джерело: Роман Вінтонів у Facebook

Пряма мова: "Я переходив дорогу по пішохідному переходу. Побачив, що по велодоріжці їдуть двоє хлопців на самокатах. Я зупинився, щоб їх пропустити. Бо їхали вони добренько так. А наскільки я бачив, не гальмували. Перший проїхав повз мене. Коли другий порівнявся зі мною, я йому голосно гаркнув: Пропускай пішоходів". От з цього все і почалось".

Деталі: Після слів журналіста хлопець зупинився, зліз із самокату та між ним і Майклом почалась перепалка щодо правил дорожнього руху. Невдовзі хлопець витягнув газовий балончик, розпилив його в очі журналісту та поїхав далі на самокаті. Вінтонів догнав його та стягнув із самокату. На запитання засновника "Телебачення Торонто", чому він розпилив балончик, кермувальник самокату його вдарив. Друг останнього в цей час віддав Щуру ключі, які випали в нього із рюкзака.

"Далі ми ще поприрікались трохи, що він не мав мене бити і запшикувати обличчя балоном. А далі він сів - і поїхав. У бік Прорізної. Я за ним вже не міг гнатися. Міг ходити. І пішов шукати, де можна промити очі і ніс", – написав журналіст.

Потім Щур набрав поліцію, яка не приїхала. Патрульні, які трапились дорогою, порадили йти у відділок та писати заяву, що журналіст і зробив.

Майкл Щур просить свідків події дати про себе знати та готовий нести відповідальність, якщо зробив щось неправильно.

"Також я хочу знайти цього хлопця. Я впевнений. що він не "навіжений чолов’яга"/не "знахабнілий молодик"/ не "садист водій самоката" (мабуть таке ви можете прочитати, коли ця вся історія потрапить у новини). Я думаю, що він нормальний тип. Він теж, як і я мав плани на день. І не збирався встрявати у неприємності. Але, на жаль, через одне неправильне рішення – ми з ним встрягли.

Якщо ви - той хлопець на самокаті чи його друг. У мене до тебе все те ж - "пропускай пішоходів". Якби ти знав про це правило, то цієї всієї ситуації не було б.

Так - її не було б, якби я просто постояв на переході і нічого не сказав. Але, як я написав вище - якщо я зробив щось незаконне - я готовий нести відповідальність", – написав він.