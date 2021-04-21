Журналиста Майкла Щура ударили из-за замечания на дороге

Основателя и ведущего "Телебачення Торонто" Майкла Щура (Романа Винтонива) ударили за замечание мужчине, который двигался на самокате.

Источник: Роман Винтон в Facebook

Прямая речь: "Я переходил дорогу по пешеходному переходу. Увидел, что по велодорожке едут двое ребят на самокатах. Я остановился, чтобы их пропустить. Потому что ехали они хорошенько так. И насколько я видел, не тормозили. Первый проехал мимо меня. Когда второй поравнялся со мной, я ему громко рявкнул: "Пропускай пешеходов". Вот с этого все и началось".

Детали: После слов журналиста парень остановился, слез с самоката и между ним и Майклом началась перепалка о правилах дорожного движения. Вскоре парень вытащил газовый баллончик, распылил его в глаза журналисту и поехал дальше на самокате. Винтон догнал его и стащил с самоката. На вопрос основателя "Телебачення Торонто", почему он распылил баллончик, водитель самоката его ударил. Друг последнего в это время отдал Щуру ключи, которые выпали у него из рюкзака.

"Далее мы еще попрекались немного, что он не имел права меня бить и распылять в лицо баллончик. А дальше он сел – и поехал. В сторону Прорезной. Я за ним уже не мог гнаться. Мог ходить. И пошел искать, где можно промыть глаза и нос", – написал журналист.

Затем Щур набрал полицию, которая не приехала. Патрульные, которые встретились по дороге, посоветовали идти в участок и написать заявление, что журналист и сделал.

Майкл Щур просит свидетелей происшествия дать о себе знать и готов нести ответственность, если сделал что-то неправильно.

"Также я хочу найти этого парня. Я уверен. что он не "сумасшедший мужчина" / не "обнаглевший парень"/не "садист водитель самоката" (видимо такое можно прочитать, когда эта вся история попадет в новости). Я думаю, что он нормальный тип. Он тоже, как и я имел планы на день. И не собирался ввязываться в неприятности. Но, к сожалению, через одно неправильное решение – мы с ним встряли.

Если вы – тот парень на самокате или его друг. У меня к тебе все то же – "пропускай пешеходов". Если бы ты знал об этом правиле, то этой всей ситуации не было.

Да – ее не было бы, если бы я просто постоял на переходе и ничего не сказал. Но, как я написал выше – если я сделал что-то незаконное – я готов нести ответственность", – написал он.