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У Сенаті США підтримали законопроєкт про збільшення військової допомоги Україні

Четвер, 22 квітня 2021, 00:33

Комітет Сенату США підтримав законопроект із "Безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення військової підтримки України.

Джерело: Голова Комітету сенатор від Демократичної партії США Боб Менендес, цитує Голос Америки

Пряма мова: "Я з гордістю приєднуюся до сенатора Ріша щодо законопроекту про "Безпекове партнерство з Україною" - пакету довгострокової допомоги, який демонструє нашу двопартійну відданість безпечній Україні.

Як ми усі знаємо, безпекова ситуація дедалі погіршується, адже тисячі російських військ накопичуються на кордоні України.

Цей законопроєкт не міг бути більш своєчасним, аби надіслати світу меседж, що ми підтримуємо Україну".

Деталі: Представляючи законопроєкт, Менендес назвав ініціативу "своєчасним сигналом" на підтримку України.

Напередодні Менендес обговорив ініціативу з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Проєкт передбачає збільшення розмірів щорічної допомоги Україні, включно з наданням летальної зброї.

Для того, щоб набути сили закону, законопроєкт має бути проголосовано в Сенаті та в Палаті Представників і підписано президентом.

Передісторія:

  • Голова Комітету у закордонних справах Сенату США Роберт Менендес очікує на схвалення у середу законопроєкту про збільшення військової допомоги Україні.

Нагадаємо: Кулеба розповів, що під час відео конференції з міністрами закордонних справ країн ЄС не відчув "апетиту" до нових секторальних санкцій проти РФ.

Теми: США


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