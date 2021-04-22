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В Сенате США поддержали законопроект об увеличении военной помощи Украине

Четверг, 22 апреля 2021, 00:33

Комитет Сената США поддержал законопроект о "Безопасном партнерстве с Украиной", который предусматривает увеличение военной поддержки Украины.

Источник: Председатель Комитета сенатор от Демократической партии США Роберт Менендес, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "Я с гордостью присоединяюсь к сенатору Риша по законопроекту о "Безопасном партнерстве с Украиной "- пакета долгосрочной помощи, который демонстрирует нашу двухпартийную преданность безопасной Украине.

Как мы все знаем, ситуация с безопасностью ухудшается, ведь тысячи российских войск накапливаются на границе Украины.

Этот законопроект не мог быть более своевременным, чтобы послать миру месседж, что мы поддерживаем Украину".

Детали: Представляя законопроект, Менендес назвал инициативу "своевременным сигналом" в поддержку Украины.

Накануне Менендес обсудил инициативу с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Проект предусматривает увеличение размеров ежегодной помощи Украине, включая предоставление летального оружия.

Для того, чтобы обрести силу закона, законопроект должен быть проголосован в Сенате и в Палате представителей и подписан президентом.

Предыстория:

  • Председатель Комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес ожидает одобрения в среду законопроекта об увеличении военной помощи Украине.

Напомним: Кулеба рассказал, что во время видеоконференции с министрами иностранных дел стран ЕС не почувствовал "аппетита" к новым секторальным санкциям против РФ.

Темы: США


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