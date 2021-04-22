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У Німеччині поліція розігнала антикарантинні мітинги з понад 10 тисячами учасників

Четвер, 22 квітня 2021, 02:58
У Німеччині поліція розігнала антикарантинні мітинги з понад 10 тисячами учасників

У Берліні під час антикарантинних акцій протесту затримали близько 200 осіб з майже 11 тисяч учасників.

Джерело: DW

Деталі: Вдень 21 квітня біля Бранденбурзьких воріт зібралося близько 8 тисяч супротивників карантинних обмежень. Вони скандували гасла "Мир, свобода, немає – диктатурі!", "Ми – народ!".

Оскільки присутні, всупереч вимогам, відмовлялися дотримуватися соціальної дистанції та одягати захисні маски, поліція вирішила розігнати їх.

Пізніше близько 3 тисяч осіб зібралися на акцію протесту біля палацу Бельвю – резиденції президента ФРН. Поліція знову застосувала силу для розгону демонстрантів.

Демонстранти чинили опір, вступивши в сутички з правоохоронцями, в хід пішли кулаки і пляшки. Поліція у відповідь застосувала перцевий газ і затримала близько 200 учасників акцій.

Передісторія:

  • У Німеччині в березні темпи поширення коронавірусу досягли позначки, після якої уряд домовився скасувати послаблення локдауну.
  • У німецьких містах Берліні та Гамбурзі через поширення COVID-19 з вечора 2 квітня вступили в силу обмеження на пересування в нічний час.
  • Загальна кількість офіційно зареєстрованих випадків зараження коронавірусом в Німеччині станом на 12 квітня перевищила три мільйони.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинакарантинмітинги
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