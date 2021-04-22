В Германии полиция разогнала антикарантинные митинги с более чем 10 тысячами участников

В Берлине во время антикарантинных акций протеста задержали около 200 человек с почти 11 тысяч учасников.

Источник: DW

Детали: Днем 21 апреля у Бранденбургских ворот собралось около 8000 противников карантина. Они скандировали лозунги "Мир, свобода, нет - диктатуре!", "Мы - народ!".

Поскольку присутствующие, вопреки требованиям, отказывались соблюдать социальную дистанцию и надевать защитные маски, полиция решила разогнать их.

Позже около 3 тысяч человек собрались на акцию протеста возле дворца Бельвю - резиденции президента ФРГ. Полиция вновь применила силу для разгона демонстрантов.

Демонстранты сопротивлялись, вступив в столкновения с правоохранителями, в ход пошли кулаки и бутылки. Полиция в ответ применила перечный газ и задержала около 200 участников акций.

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