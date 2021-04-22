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В Германии полиция разогнала антикарантинные митинги с более чем 10 тысячами участников

Четверг, 22 апреля 2021, 02:58
В Германии полиция разогнала антикарантинные митинги с более чем 10 тысячами участников

В Берлине во время антикарантинных акций протеста задержали около 200 человек с почти 11 тысяч учасников.

Источник: DW

Детали: Днем 21 апреля у Бранденбургских ворот собралось около 8000 противников карантина. Они скандировали лозунги "Мир, свобода, нет - диктатуре!", "Мы - народ!".

Поскольку присутствующие, вопреки требованиям, отказывались соблюдать социальную дистанцию и надевать защитные маски, полиция решила разогнать их.

Позже около 3 тысяч человек собрались на акцию протеста возле дворца Бельвю - резиденции президента ФРГ. Полиция вновь применила силу для разгона демонстрантов.

Демонстранты сопротивлялись, вступив в столкновения с правоохранителями, в ход пошли кулаки и бутылки. Полиция в ответ применила перечный газ и задержала около 200 участников акций.

Предыстория:

  • В Германии темпы распространения коронавируса в марте достигли точки, после которой правительство договорилось отменить ослабление локдауна.
  • В немецких городах Берлин и Гамбург из-за распространения COVID-19 с вечера пятницы вступили в силу ограничения на передвижение в ночное время.
  • Общее количество официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Германии по состоянию на 12 апреля превысило три миллиона.

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Темы: Германиякарантинмитинги
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