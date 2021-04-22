В Україні коронавірус забрав життя понад 40 тисяч людей

За минулу добу у світі діагностували понад 880 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії та США, Україна займає 12 місце у світі, 5 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 315 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – майже 72 тисячі, у США – понад 65 тисяч випадків.

Окрім того, майже 62 тисячі хворих зареєстрували у Туреччині, а у Франції – майже 35 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина та Аргентина.

Україна серед країн світу займає 12 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію. З початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 40 796 людей.

У світі померли за добу 14 088 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 122 598 245 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 071 038 смертей від COVID-19.

Передісторія:

За добу 20 квітня в Україні зафіксували 12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 4 411 хворих, померли 429 пацієнтів, одужали 14 720 осіб.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні