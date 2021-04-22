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В Украине коронавирус унес жизни более 40 тысяч человек

Четверг, 22 апреля 2021, 05:39
В Украине коронавирус унес жизни более 40 тысяч человек

За минувшие сутки в мире диагностировали более 880 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии и США, Украина занимает 12 место в мире, 5 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 315 000 новых заражений, в Бразилии – почти 72 000, в США – более 65 000 случаев.

Кроме того, почти 62 000 больных зарегистрировали в Турции, а во Франции – почти 35 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Германия и Аргентина.

Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 5 позицию. С начала пандемии в Украине от COVID-19 умерли 40 796 человек.

 

В мире умерли за сутки 14 088 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 122 598 245 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 071 038 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • За сутки 20 апреля в Украине зафиксировали 12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 4 411 больных, умерли 429 пациентов, выздоровели 14 720 человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Украинская правда
Темы: коронавирус
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