Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти 11 разів обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів

Четвер, 22 квітня 2021, 07:53

За добу 21 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські збройні формування 8 разів порушили режим припинення вогню, 3 обстріли зафіксували станом на 7:00 годину ранку 22 квітня.

Джерело: Штаб ООС

Неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та протитанкового ракетного комплексу, а біля Шумів та Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам’янки зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі Красногорівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 22 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Зокрема, неподалік населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Пісків противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: 16 235 нових і 470 летальних випадків за добу 

Ізраїль заявляє про атаки на Сирію після ракетного нападу – ЗМІ

Оновлено від 00:33У Сенаті США підтримали законопроєкт про збільшення військової допомоги Україні

Український консул залишив територію Росії – МЗС

Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО: список

Новини 21 квітня: закон про призов резервістів, продовження карантину

Усі новини...
Донбас
Український, польський і литовський парламенти спільною заявою засудили агресію РФ
Олексій Резніков: Воду в Крим росіяни не отримають, навіть в силовий спосіб
Бойовики шість разів атакували позиції ЗСУ, без втрат
Останні новини
09:11
Кулеба відреагував на заяву Путіна про "червоні лінії"
08:29
У Кремлі відповіли на ультиматум Чехії щодо висланих дипломатів
08:22
COVID в Україні: 16 235 нових і 470 летальних випадків за добу 
08:00
Головні новини середи і ночі: закон про призов резервістів, нові санкції в дії
07:53
Окупанти 11 разів обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів
07:28
Байден може офіційно визнати геноцид вірмен – ЗМІ
06:25
Український, польський і литовський парламенти спільною заявою засудили агресію РФ
05:39
В Україні коронавірус забрав життя понад 40 тисяч людей
04:26
Ізраїль заявляє про атаки на Сирію після ракетного нападу – ЗМІ
03:28
Оновлено від 00:33У Сенаті США підтримали законопроєкт про збільшення військової допомоги Україні
Усі новини...