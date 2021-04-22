Окупанти 11 разів обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів
За добу 21 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські збройні формування 8 разів порушили режим припинення вогню, 3 обстріли зафіксували станом на 7:00 годину ранку 22 квітня.
Джерело: Штаб ООС
Неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та протитанкового ракетного комплексу, а біля Шумів та Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам’янки зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі Красногорівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку, 22 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.
Зокрема, неподалік населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Пісків противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед українських захисників немає.