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Оккупанты 11 раз обстреляли позиции ВСУ из пулеметов и гранатометов

Четверг, 22 апреля 2021, 07:53
Оккупанты 11 раз обстреляли позиции ВСУ из пулеметов и гранатометов

За сутки 21 апреля в районе проведения операции Объединенных сил российские вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня, 3 обстрелы зафиксировали по состоянию на 7:00 утра 22 апреля.

Источник: Штаб ООС

Неподалеку населенных пунктов Пески и Южное российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса, а у Шумел и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь по боевой машины пехоты, а у Каменки со станковых противотанковых гранатометов.

В районе Красногоровки российские оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра 22 апреля зафиксировано 3 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, недалеко от населенного пункта Южное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Зайцево – из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Песков противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

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Темы: ДонбассООСвойна
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