Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты 11 раз обстреляли позиции ВСУ из пулеметов и гранатометов

Четверг, 22 апреля 2021, 07:53

За сутки 21 апреля в районе проведения операции Объединенных сил российские вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня, 3 обстрелы зафиксировали по состоянию на 7:00 утра 22 апреля.

Источник: Штаб ООС

Неподалеку населенных пунктов Пески и Южное российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса, а у Шумел и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь по боевой машины пехоты, а у Каменки со станковых противотанковых гранатометов.

В районе Красногоровки российские оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра 22 апреля зафиксировано 3 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, недалеко от населенного пункта Южное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Зайцево – из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Песков противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Темы: ДонбассООСвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Обновлено от 00:33В Сенате США поддержали законопроект об увеличении военной помощи Украине

Украинский консул покинул территорию России – МИД

Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО: список

Новости 21 апреля: закон о призыве резервистов, продление карантина

Чехия поставила ультиматум России и требует вернуть в Москву всех высланных дипломатов

В Сенате Польши приняли резолюцию в поддержку Украины

Все новости...
Донбасс
Украинский, польский и литовский парламенты совместным заявлением осудили агрессию РФ
Алексей Резников: Воду в Крым россияне не получат, даже силовым способом
Боевики шесть раз атаковали позиции ВСУ, без потерь
Последние новости
08:00
Главные новости среды и ночи: закон о призыве резервистов, новые санкции в действии
07:53
Оккупанты 11 раз обстреляли позиции ВСУ из пулеметов и гранатометов
07:28
Байден может официально признать геноцид армян – СМИ
06:25
Украинский, польский и литовский парламенты совместным заявлением осудили агрессию РФ
05:39
В Украине коронавирус унес жизни более 40 тысяч человек
04:26
Израиль заявляет об атаках на Сирию после ракетного нападения – СМИ
03:28
Обновлено от 00:33В Сенате США поддержали законопроект об увеличении военной помощи Украине
02:58
В Германии полиция разогнала антикарантинные митинги с более чем 10 тысячами участников
02:26
США продолжат поддержку Украины летальным оружием – Госдеп
01:38
Акции за Навального: в России задержали почти полторы тысячи человек
Все новости...