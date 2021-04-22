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У НАТО визначили дату саміту, на якому спланують майбутнє на наступні 10 років

Четвер, 22 квітня 2021, 10:33

Наступний саміт лідерів країн НАТО відбудеться 14 червня 2021 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це йдеться у заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга, оприлюдненій у четвер 22 квітня, пише "Європейська правда".

"Ми будемо ухвалювати рішення щодо предметного і перспективного порядку денного НАТО на період до 2030 року, щоб протистояти викликам сьогодення і завтрашнього дня: агресивних дій Росії, загрозі тероризму, кібератакам, новим і руйнівним технологіям, впливу змін клімату на безпеку і підйому Китаю", - заявив генсек НАТО.

Він нагадав, що Бельгія, де відбудеться саміт, була одним із засновників НАТО в 1949 році і вже більше ніж п'ятдесят років розміщує штаб-квартиру Альянсу.

Нагадаємо, 3 грудня минулого року була опублікована доповідь спеціальної експертної групи про майбутнє Альянсу до 2030 року.  

Спираючись на цей документ та обговорення міністрів закордонних справ генсек НАТО Єнс Столтенберг винесе на обговорення лідерів країн Альянсу свої пропозиції щодо так званого процесу НАТО-2030. 

Детальніше про це читайте у статті Україна та НАТО-2030: чого чекати Києву від оновленої стратегії Альянсу.

Теми: НАТОРосія


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