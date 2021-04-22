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В НАТО определили дату саммита, на котором спланируют будущее на следующие 10 лет

Четверг, 22 апреля 2021, 10:33

Следующий саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, обнародованном в четверг 22 апреля, пишет "Европейская правда".

"Мы будем принимать решение о предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам современности и завтрашнего дня агрессивных действий России, угрозе терроризма, кибератакам, новым и разрушительным технологиям, влияния изменений климата на безопасность и подъема Китая", - заявил генсек НАТО.

Он напомнил, что Бельгия, где состоится саммит, которая была одним из основателей НАТО в 1949 году и уже более пятидесяти лет размещает штаб-квартиру Альянса.

Напомним, 3 декабря прошлого года был опубликован доклад специальной экспертной группы о будущем Альянса до 2030 года.

Опираясь на этот документ и обсуждение министров иностранных дел, генсек НАТО Йенс Столтенберг вынесет на обсуждение лидеров стран Альянса свои предложения относительно так называемого процесса НАТО-2030.

Подробнее об этом читайте в статье Украина и НАТО-2030: чего ждать Киеву от обновленной стратегии Альянса.

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Темы: НАТОРосcия
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