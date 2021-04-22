Один з облцентрів послаблює карантин

У мерії Тернополя заявили, що через зниження кількості хворих на COVID-19, місто послаблює карантин.

Джерело: міськрада Тернополя після засідання оперативного штабу

Деталі: Вирішили з понеділка, 26 квітня, у Тернополі:

– організувати очне навчання учнів 5-11 класів з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22 вересня 2020 року №50;

– зняти обмеження в частині перебування відвідувачів в закладах ресторанного господарства та громадського харчування, заборонивши роботу після 22:00 та до 7:00 години, із забороною проведення розрахункових операцій після 21:00 години, крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

– заборонити діяльність нічних клубів, дискотек, закладів дозвілля після 22:00 год.

Штаб пропонує відкрити Міську лікарню №3, а також у місті посилять контроль правоохоронцями за діяльністю торгово-розважальних центрів, закладів ресторанного господарства та громадського харчування.

Нагадаємо: За добу 21 квітня в Україні зафіксували 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 3 904 особи, померли 470 хворих, одужала 18 831 особа.