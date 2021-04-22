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Тернополь с понедельника ослабляет карантин

Четверг, 22 апреля 2021, 13:14

В мэрии Тернополя заявили, что из-за снижения количества больных COVID-19, город ослабляет карантин.

Источник: горсовет Тернополя после заседания оперативного штаба

Детали: Решили с понедельника, 26 апреля, в Тернополе

 - организовать очное обучение учащихся 5-11 классов с неукоснительным соблюдением противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 22 сентября 2020 года №50

 - снять ограничения в части пребывания посетителей в заведениях ресторанного хозяйства и общественного питания, запретив работу после 22:00 и до 7:00 часов, с запретом проведения расчетных операций после 21:00 часов, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос

 - запретить деятельность ночных клубов, дискотек, заведений досуга после 22:00 ч.

Штаб предлагает открыть Городскую больницу №3, а также в городе усилят контроль правоохранителями за деятельностью торгово-развлекательных центров, заведений ресторанного хозяйства и общественного питания.

Напомним: За сутки 21 апреля в Украине зафиксировали 16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 3 904 человека, умерли 470 больных, выздоровел 18 831 человек.

Украинская правда
Темы: Тернополькарантинкоронавирус


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