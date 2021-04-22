Заради туризму: Шмигаль хоче більше рейсів із Туреччиною і не лише 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду щодо розвитку двосторонньої співпраці з Туреччиною та закликав напрацювати шляхи активізації туризму, зокрема розширити морське й авіаційне сполучення з цією країною.

Джерело: пресслужба Кабінету міністрів

Пряма мова Шмигаля: "Українці входять до списку найчисельніших туристів у Туреччині, і географія їхнього відпочинку постійно розширюється. Тому ми маємо розглянути можливість розширення сполучення, зокрема організувати додаткові рейси до популярних маршрутів на вихідні, а також відкрити сполучення з новими містами".

Деталі: Український прем'єр сказав також, що варто розробити сприятливі умови для залучення туристів із Туреччини до України. За його словами, "окрім великих міст, варто розглянути можливість розвитку напрямків до санаторних курортів, які будуть цікаві для подорожей всією родиною".

Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга додав, що для туристів із Туреччини можуть бути цікавими визначні українські міста: Кам’янець-Подільський, Хотин тощо.

Також учасники наради обговорили можливість взаємного визнання між Україною і Туреччиною майбутніх сертифікатів здоров’я, які розробляються в Європейському Союзі.

За підсумками наради Шмигаль доручив опрацювати питання можливості збільшення регулярних і чартерних рейсів між Україною і Туреччиною та розглянути шляхи спрощення системи відвідування України вакцинованими громадянами Туреччини.

У нараді 22 квітня, крім прем'єра й посла, взяли участь міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів, представники Міністерства закордонних справ, Міністерства інфраструктури, Міністерства цифрової трансформації та інші.

Цьому передувало: 10 квітня президент України Володимир Зеленський був із робочим візитом у Туреччині.

Росія призупинила польоти до Туреччини з 15 квітня до 1 червня нібито через коронавірус.