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Поліція Києва розшукує чоловіка, який заважав знімальній групі телеканалу

Четвер, 22 квітня 2021, 13:52

Правоохоронці розшукують чоловіка, який спровокував конфлікт зі знімальною групою телеканалу "Інтер" у Києві.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури в коментарі УП, відділ комунікації столичної поліції

Дослівно з поліції: "До київської поліції надійшло повідомлення про перешкоджання журналістській діяльності поблизу станції метро "Осокорки"…

Під час проведення зйомок невідомий спровокував конфлікт із працівниками телеканалу та намагався вирвати мікрофон у журналістки. Своїми діями правопорушник перешкоджав проведенню зйомки, наразі його розшукують правоохоронці".

Деталі: У пресслужбі Київської міської прокуратури уточнили, що мова йде про журналістку телеканалу "Інтер". Сам інцидент стався 21 квітня на вулиці Садовій.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", нападнику загрожує до 4 років обмеження волі.

Українська правда
Теми: поліціятелебачення


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