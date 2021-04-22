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Полиция Киева разыскивает мужчину, который мешал съемочной группе телеканала

Четверг, 22 апреля 2021, 13:52
Полиция Киева разыскивает мужчину, который мешал съемочной группе телеканала

Правоохранители разыскивают мужчину, который спровоцировал конфликт со съемочной группой телеканала "Интер" в Киеве.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры в комментарии УП, отдел коммуникации столичной полиции

Дословно из полиции: "В киевскую полицию поступило сообщение о препятствовании журналистской деятельности вблизи станции метро "Осокорки" ...

во время проведения съемок неизвестный спровоцировал конфликт с работниками телеканала и пытался вырвать микрофон у журналистки. Своими действиями правонарушитель препятствовал проведению съемки, пока его разыскивают правоохранители ".

Детали: В пресс-службе Киевской городской прокуратуры уточнили, что речь идет о журналистке телеканала "Интер". Сам инцидент произошел 21 апреля на улице Садовой.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", нападающему грозит до 4 лет лишения свободы.

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Темы: полициятелевидение
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