Партія вакцини AstraZeneca, яка мала бути в Україні 22 квітня, прибуде пізніше

Друга партія вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca, отримана через механізм COVAX, прибуде до України у п'ятницю.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на головного санітарного лікаря Віктора Ляшка



Пряма мова: "Доставлена партія вакцини використовуватиметься у пунктах щеплень відповідно до етапів "дорожньої карти"".

Деталі: Ляшко уточнив, що йдеться про 367 тисяч доз вакцини, які вироблені на південнокорейському майданчику.

Що було раніше: 20 квітня Ляшко заявляв, що нова партія вакцин від COVID-19 компанії AstraZeneca прибуде в Україну в четвер 22 квітня.

Чому це важливо: Україна отримала 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca з Індії – і в МОЗ спершу планували щепити ними 250 тисяч осіб (для імунізації цією вакциною потрібно дві дози), але потім вирішили, що для другого щеплення можна використати вакцину того ж типу з наступних поставок. Проте поставки вакцини проти коронавірусу вже не раз затримувалися, адже у світі на них великий попит в умовах дефіциту.

Якщо всі 500 000 доз індійської вакцини спрямують на щеплення українців першою дозою, то навіть 367 000 доз південнокорейської вакцини не покриють потреби у другій дозі.