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Партия вакцины AstraZeneca, которая должна была быть в Украине 22 апреля, прибудет позже

Четверг, 22 апреля 2021, 14:34
Фото ukrinform.ua

Вторая партия вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, полученная через механизм COVAX, прибудет в Украину в пятницу.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главного санитарного врача Виктора Ляшко

Прямая речь: "Доставленная партия вакцины будет использоваться в пунктах прививок в соответствии с этапами "дорожной карты"".

Детали: Ляшко уточнил, что речь идет о 367 тысячах доз вакцины, произведенных на южнокорейской площадке.

Что было раньше: 20 апреля Ляшко заявил, что новая партия вакцин от COVID-19 компании AstraZeneca прибудет в Украину в четверг 22 апреля.

Почему это важно: Украина получила 500 000 доз вакцины AstraZeneca из Индии – и в Минздраве сначала планировали прививать ими 250 000 человек (для иммунизации этой вакциной нужно две дозы), но потом решили, что для второй прививки можно использовать вакцину того же типа из следующих поставок. Однако поставки вакцины против коронавируса уже не раз задерживались, ведь в мире на них большой спрос в условиях дефицита.

Если все 500 000 доз индийской вакцины направлены на прививки украинцев первой дозой, то даже 367 000 доз южнокорейской вакцины не покроют потребности во второй дозе.

Темы: вакцинациякоронавирусЛяшко


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