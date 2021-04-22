Керівники місцевого Держгеокадастру розкрадали землі на Закарпатті – СБУ

Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних земель за участі керівництва Держгеокадастру у Закарпатській області.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України викрила масштабний механізм із протиправного виділення у приватну власність державних земель. Оборудку організувало вище керівництво ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області".

Деталі: Правоохоронці встановили, що організував протиправну схему колишній в.о. начальника ГУ Держгеокадастру. Останній залучив до "справи" новопризначеного очільника установи та деяких керівників структурних підрозділів.

Учасники оборудки виділяли з державної у приватну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення поблизу Ужгорода. А до Державного земельного кадастру ділки вносили інші дані. Відтак, замовники отримували землі з лісовими угіддями під виглядом сільськогосподарських земельних ділянок.

"Слідчі СБУ задокументували, що у 2020 році в.о. начальника ГУ Держгеокадастру, зокрема, надав дозвіл на розроблення проекту землеустрою стосовно відведення у власність 26 ділянок загальною площею майже 54 га", – йдеться у повідомленні.

Водночас, ці землі підлягали передачі у комунальну власність об’єднаній територіальній громаді.

Наразі підозри отримали керівник обласного Держгеокадастру, колишній в.о. начальника Головного управління, начальнику одного із відділів, інженер землевпорядник.