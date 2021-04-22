Руководители местного Госгеокадастра разворовывали земли на Закарпатье – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных земель с участием руководства Госгеокадастру в Закарпатской области.

Источник: СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм с противоправного выделения в частную собственность государственных земель. Сделку организовало высшее руководство ГУ Держгеокадастру в Закарпатской области".

Детали: Правоохранители установили, что организовал противоправную схему бывший и.о. начальника ГУ Госгеокадастру. Последний привлек к "делу" нового главу учреждения и некоторых руководителей структурных подразделений.

Участники сделки выделяли из государственной в частную собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения вблизи Ужгорода. А в Государственный земельный кадастр дельцы вносили другие данные. Именно так заказчики получали земли с лесными угодьями под видом сельскохозяйственных земельных участков.

"Следователи СБУ задокументировали, что в 2020 году и.о. начальника ГУ Госгеокадастра, в частности, дал разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отвода в собственность 26 участков общей площадью почти 54 га", – говорится в сообщении.

В то же время, эти земли подлежали передаче в коммунальную собственность объединенной территориальной громаде.

Сейчас подозрения получили руководитель областного Госгеокадастру, бывший и.о. начальника Главного управления, начальник одного из отделов, инженер землеустроителю.