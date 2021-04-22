Мешканців Київщини попередили про сильні грози: 1-й рівень небезпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що у Києві та Київській області у найближчі години і до кінця доби можливі сильні грози.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та Київській області. За інформацією Укргідрометцентру, у найближчі години з утриманням до кінця доби 22 квітня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)".

Нагадаємо: Згідно з прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у п‘ятницю в Україну зайде похолодання і посилиться вітер.