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Мешканців Київщини попередили про сильні грози: 1-й рівень небезпеки

Четвер, 22 квітня 2021, 17:26

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що у Києві та Київській області у найближчі години і до кінця доби можливі сильні грози.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та Київській області. За інформацією Укргідрометцентру, у найближчі години з утриманням до кінця доби 22 квітня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)".

Нагадаємо: Згідно з прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у п‘ятницю в Україну зайде похолодання і посилиться вітер.

Українська правда
Теми: КиївпогодаКиївська область


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