Жителей Киевской области предупредили о сильных грозах: 1-й уровень опасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в Киеве и Киевской области в ближайшие часы и до конца суток возможны сильные грозы.

Источник: сайт ДСНС

Дословно: "Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области. По информации Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 22 апреля гроза (І уровень опасности, желтый)".

Напомним: Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в пятницу в Украину зайдет похолодание и усилится ветер.