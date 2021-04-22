Жителей Киевской области предупредили о сильных грозах: 1-й уровень опасности
Четверг, 22 апреля 2021, 17:26
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в Киеве и Киевской области в ближайшие часы и до конца суток возможны сильные грозы.
Источник: сайт ДСНС
Дословно: "Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области. По информации Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 22 апреля гроза (І уровень опасности, желтый)".
Напомним: Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в пятницу в Украину зайдет похолодание и усилится ветер.
Украинская правда