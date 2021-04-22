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Путін відповів на пропозицію Зеленського: У Москві в будь-який час

Четвер, 22 квітня 2021, 18:40
Путін відповів на пропозицію Зеленського: У Москві в будь-який час

Президент Росії Володимир Путін відповів на пропозицію глави України Володимира Зеленського про зустріч і запропонував зустрітися в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу.

Джерело: Путін під час брифінгу

Пряма мова Путіна: "Що стосується пропозиції українського керівництва і президента Зеленського – хотів би сказати наступне. Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські стосунки.

Це стосується низки проблем у двосторонніх відносинах, це стосується ставлення до РПЦ і її руйнування, спроби руйнування, до російської мови й до російськомовних громадян України, і до російських громадян, які проживають в Україні... Дуже багато кроків, про які ми лише шкодуємо.

Якщо президент Зеленський хоче почати відновлення цих відносин, ми будемо це тільки вітати. Залишається питання - що хочемо обговорювати на цій зустрічі? Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками "республік" "ЛНР" і "ДНР", а потім вирішувати проблеми з представниками третіх країн, якою є Росія.

А якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПутін
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