Путин ответил на предложение Зеленского: В Москве в любое время

Президент России Владимир Путин ответил на предложение главы Украины Владимира Зеленского о встрече и предложил встретиться в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса.

Источник: Путин на брифинге по итогам встречи с Александром Лукашенко

Прямая речь Путина: "Что касается предложения украинского руководства и президента Зеленского – хотел бы сказать следующее. В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинское отношение.

Это касается ряда проблем в двухсторонних отношениях, это касается отношения к РПЦ и ее разрушения, попытки разрушения, к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим в Украине… Очень много шагов, о чем мы только сожалеем.

Если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Остается вопрос – что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями "республик" "ЛНР" и "ДНР", а потом решать проблемы с представителями третьих стран, которой является Россия.

А если речь идет о развитии двухсторонних отношений, то мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.