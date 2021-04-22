Лукашенко порадив Зеленському навчитися поводитись "конкретно дипломатично"

Білоруський президент-самозванець піддав критиці дипломатичні навички президента України Володимира Зеленського.

Джерело: зустріч Лукашенка з президентом Росії Володимиром Путіним

Пряма мова: "Мені здається, Володимир Володимирович, Зеленському вже час навчитися конкретно дипломатично поводитися, крім усього іншого".

Деталі: Так він доповнив тираду Путіна про те, що Зеленському потрібно вести переговори з ватажками бойовиків на Донбасі.

Путін відповів на пропозицію українського лідера про зустріч і запропонував зустрітися в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу.