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Лукашенко порадив Зеленському навчитися поводитись "конкретно дипломатично"

Четвер, 22 квітня 2021, 18:57

Білоруський президент-самозванець піддав критиці дипломатичні навички президента України Володимира Зеленського.

Джерело: зустріч Лукашенка з президентом Росії Володимиром Путіним

Пряма мова: "Мені здається, Володимир Володимирович, Зеленському вже час навчитися конкретно дипломатично поводитися, крім усього іншого".

Деталі: Так він доповнив тираду Путіна про те, що Зеленському потрібно вести переговори з ватажками бойовиків на Донбасі.

Путін відповів на пропозицію українського лідера про зустріч і запропонував зустрітися в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоЗеленськийдипломатичні відносини


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