Лукашенко посоветовал Зеленскому научиться себя вести "конкретно дипломатично"
Четверг, 22 апреля 2021, 18:57
Белорусский президент-самозванец подверг критике дипломатические навыки президента Украины Владимира Зеленского.
Источник: встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным
Прямая речь: "Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего".
Детали: Так он дополнил тираду Путина о том, что Зеленскому нужно вести переговоры с главарями боевиков на Донбассе.
Путин ответил на предложения украинского лидера о встрече и предложил встретиться в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждаться проблему Донбасса.
Украинская правда