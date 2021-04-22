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Лукашенко посоветовал Зеленскому научиться себя вести "конкретно дипломатично"

Четверг, 22 апреля 2021, 18:57
Лукашенко посоветовал Зеленскому научиться себя вести конкретно дипломатично

Белорусский президент-самозванец подверг критике дипломатические навыки президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным

Прямая речь: "Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего".

Детали: Так он дополнил тираду Путина о том, что Зеленскому нужно вести переговоры с главарями боевиков на Донбассе.

Путин ответил на предложения украинского лидера о встрече и предложил встретиться в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждаться проблему Донбасса.

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоЗеленскийдипломатические отношения
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