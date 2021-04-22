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У НАТО відреагували на заяву Росії почати відведення військ від України

Четвер, 22 квітня 2021, 20:54

Заява Росії про відведення військ від кордону з Україною важлива і своєчасна, але НАТО продовжить зберігати пильність і відстежувати ситуацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив представник Альянсу в коментарі Reuters.

"Будь-які кроки щодо деескалації з боку Росії важливі і давно назріли. НАТО зберігає пильність, і ми продовжимо уважно стежити за невиправданим нарощуванням російської військової потужності в Україні і навколо неї ", - сказав чиновник.

Він додав, що НАТО підтримує Україну і закликає Росію вивести всі свої сили з її території.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення військ РФ до українського кордону.



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