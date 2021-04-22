В НАТО отреагировали на заявление России начать отвод войск от Украины

Заявление России об отведении войск от границы с Украиной важно и своевременно, но НАТО продолжит сохранять бдительность и отслеживать ситуацию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Альянса в комментарии Reuters.

"Любые шаги по деэскалации со стороны России важны и давно назрели. НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием российской военной мощи в Украине и вокруг нее", - сказал чиновник.

Он добавил, что НАТО поддерживает Украину и призывает Россию вывести все свои силы с ее территории.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начинать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-встрече с министрами иностранных дел ЕС предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне стягивания войск РФ к украинской границе.