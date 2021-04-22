Нардеп "Шахов" забыл в декларации гражданскую жену и ее имущество – "Схемы"

Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов в декларации 2020 года "забыл" указать гражданскую жену и ее многочисленное имущество: коттеджи под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и ряд компаний.

Источник: "Схемы"

Детали: Журналисты отмечают, что благодаря соцсетям смогли установить имя гражданской жены Шахова – это Инна Журба. Она есть на фотографиях, которые публиковал сам нардеп, в частности с подписью "Освятили пасочки всей семьей! С праздником всех!".

По информации "Схем" на Журбу записано имение в коттеджном городке Киевской области "Солнечная долина" площадью более 600 квадратных метров. Именно этот адрес фигурировал в новостях, когда Шахов в марте прошлого года заболел коронавирусом.

"Именно здесь, в Романкове проживает народный депутат, который первым среди украинских парламентариев заболел коронавирусом", – указывалось в справке начальника Обуховского отдела полиции, опубликованной в СМИ. Тогда же Шахов говорил, что заболела и его жена.

В то же время, в декларации информация о жене отсутствует. Как и нет там информации о ее имуществе и доходах.

Однако Инна Журба обладает еще одним большим коттеджем в этом же городе – площадью 1330 квадратных метров.

Кроме того, у нее есть 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 гектаров. В мае прошлого года женщина также стала обладательницей 8 квартир и 8 паркомест в элитной многоэтажке на Печерске.

Расследователи говорят, что квадратный метр площади в этом доме стоит более 2000 долларов. Таким образом, Журба может обладать квартирами на сумму в 48 миллионов гривен.

Также женщина является совладельцем ряда фирм. В частности, у нее – 60% уставного капитала в компании по управлению недвижимым имуществом в столице – "Центр да Винчи". Указанная фирма имеет в собственности более половины зданий в центре Киева, недалеко от посольств Франции, Италии и Словакии. Кроме того, компания имеет три десятка паркомест в этом доме.

По словам главы НАПК Александра Новикова, у государства фактически нет средств принуждения, чтобы лицо призналось о совместном проживании с кем-то.

Сергей Шахов и Инна Журба ответы на вопросы журналистов не предоставили.

Почему это важно: Сейчас в законодательстве отсутствует норма, которая предусматривает ограничение свободы за ложное декларирование.

Законопроект, который нардепы приняли в первом чтении 15 апреля и который должен восстановить наказание за ложь в декларации, предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ или лишения права занимать определенные должности. В отдельных случаях может угрожать ограничение свободы на срок до двух лет.