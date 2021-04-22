Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп "Шахов" забыл в декларации гражданскую жену и ее имущество – "Схемы"

Четверг, 22 апреля 2021, 23:31
Нардеп Шахов забыл в декларации гражданскую жену и ее имущество – Схемы

Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов в декларации 2020 года "забыл" указать гражданскую жену и ее многочисленное имущество: коттеджи под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и ряд компаний.

Источник: "Схемы"

Детали: Журналисты отмечают, что благодаря соцсетям смогли установить имя гражданской жены Шахова – это Инна Журба. Она есть на фотографиях, которые публиковал сам нардеп, в частности с подписью "Освятили пасочки всей семьей! С праздником всех!".

По информации "Схем" на Журбу записано имение в коттеджном городке Киевской области "Солнечная долина" площадью более 600 квадратных метров. Именно этот адрес фигурировал в новостях, когда Шахов в марте прошлого года заболел коронавирусом.

"Именно здесь, в Романкове проживает народный депутат, который первым среди украинских парламентариев заболел коронавирусом", – указывалось в справке начальника Обуховского отдела полиции, опубликованной в СМИ. Тогда же Шахов говорил, что заболела и его жена.

В то же время, в декларации информация о жене отсутствует. Как и нет там информации о ее имуществе и доходах.

Однако Инна Журба обладает еще одним большим коттеджем в этом же городе – площадью 1330 квадратных метров.

Кроме того, у нее есть 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 гектаров. В мае прошлого года женщина также стала обладательницей 8 квартир и 8 паркомест в элитной многоэтажке на Печерске.

Расследователи говорят, что квадратный метр площади в этом доме стоит более 2000 долларов. Таким образом, Журба может обладать квартирами на сумму в 48 миллионов гривен.

Также женщина является совладельцем ряда фирм. В частности, у нее –  60% уставного капитала в компании по управлению недвижимым имуществом в столице – "Центр да Винчи". Указанная фирма имеет в собственности более половины зданий в центре Киева, недалеко от посольств Франции, Италии и Словакии. Кроме того, компания имеет три десятка паркомест в этом доме.

По словам главы НАПК Александра Новикова, у государства фактически нет средств принуждения, чтобы лицо призналось о совместном проживании с кем-то.

Сергей Шахов и Инна Журба ответы на вопросы журналистов не предоставили.

Почему это важно: Сейчас в законодательстве отсутствует норма, которая предусматривает ограничение свободы за ложное декларирование.

Законопроект, который нардепы приняли в первом чтении 15 апреля и который должен восстановить наказание за ложь в декларации, предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ или лишения права занимать определенные должности. В отдельных случаях может угрожать ограничение свободы на срок до двух лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
декларации
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Как Украина собирается выполнять антикоррупционные обещания МВФ, чтобы получить транш
Последние новости
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Все новости...
Реклама: