В России заявляют о строительстве "Сталин-центра"

Российские коммунисты заявляют, что в городе Бор заложат первый камень в строительство "Сталин-центра".

Источник: Новая газета со ссылкой на нижегородское отделение Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ)

Дословно: "Сталин-центр будет включать в себя залы, посвященные разным периодам жизни Генералиссимуса Советского Союза".

Детали: За данными нижегородского отделения КПРФ, 8 мая в городе Бор заложат первый камень в строительство "Сталин-центра" — жилого дома с музеем, посвященным Иосифу Сталину.

На сайте также опубликованы эскизы "Сталин-центра". Согласно им, планируется построить трехэтажный особняк с террасой на крыше.