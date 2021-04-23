В России заявляют о строительстве "Сталин-центра"
Пятница, 23 апреля 2021, 01:45
Российские коммунисты заявляют, что в городе Бор заложат первый камень в строительство "Сталин-центра".
Источник: Новая газета со ссылкой на нижегородское отделение Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ)
Дословно: "Сталин-центр будет включать в себя залы, посвященные разным периодам жизни Генералиссимуса Советского Союза".
Детали: За данными нижегородского отделения КПРФ, 8 мая в городе Бор заложат первый камень в строительство "Сталин-центра" — жилого дома с музеем, посвященным Иосифу Сталину.
На сайте также опубликованы эскизы "Сталин-центра". Согласно им, планируется построить трехэтажный особняк с террасой на крыше.