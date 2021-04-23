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Через кліматичну кризу "посилюється конкуренція за ресурси" – міністр оборони США

П'ятниця, 23 квітня 2021, 03:30

Під час міжнародного кліматичного саміту міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін висловив думку, що зміна клімату є "екзистенціальною" загрозою національній безпеці США.

Джерело: Остін, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Сьогодні жодна країна не може знайти міцну безпеку без вирішення проблеми кліматичної кризи.

Ми стикаємося з усілякими загрозами в нашій роботі, але лише деякі з них дійсно заслуговують того, щоб називатися екзистенційними. Такою є кліматична криза".

"Кліматична криза – це глибоко дестабілізуюча сила для нашого світу. У міру танення Арктики посилюється конкуренція за ресурси і вплив у регіоні.

Ближче до екватора підвищення температури, часті й інтенсивні екстремальні погодні явища в Африці і Центральній Америці загрожують мільйонам людей посухою, голодом і переселенням".

Деталі: За словами Остіна, за останні кілька років Пентагон стикався з наслідками зміни клімату для військових об'єктів.

Серед них був ураган "Майкл" 2018 року, який "завдав мільярди доларів збитку військово-повітряній базі Тиндалл у Флориді", і сильна повінь річки Міссурі в 2019 році, що пошкодила військово-повітряну базу Оффатт (штат Небраска).

"Лісові пожежі в Каліфорнії загрожують іншим військовим об'єктам, змушуючи їх до повторної евакуації.

Тайфуни на Гуамі найчастіше траплялися з червня по грудень, але в лютому 2019 року тайфун Вутіп змусив нас призупинити навчання з нашими австралійськими і японськими союзниками", - додав міністр.

Нагадаємо: Президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів на Саміт з питань клімату 22-23 квітня.

Теми: СШАекологія


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