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Из-за климатического кризиса "усиливается конкуренция за ресурсы" – министр обороны США

Пятница, 23 апреля 2021, 03:30
Из-за климатического кризиса усиливается конкуренция за ресурсы – министр обороны США

Во время международного климатического саммита министр обороны США Ллойд Остин выразил мнение, что изменение климата является "экзистенциальной" угрозой национальной безопасности США.

Источник: Остин, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Сегодня ни одна страна не может найти прочную безопасность без решения проблемы климатического кризиса.

Мы сталкиваемся со всевозможными угрозами в нашей работе, но лишь немногие из них действительно заслуживают того, чтобы называться экзистенциальными. Таким является климатический кризис".

"Климатический кризис – это глубоко дестабилизирующая сила для нашего мира. По мере таяния Арктики усиливается конкуренция за ресурсы и влияние в регионе.

Ближе к экватору повышение температуры, частые и интенсивные экстремальные погодные явления в Африке и Центральной Америке угрожают миллионам людей засухой, голодом и переселением".

Детали: По словам Остина, за последние несколько лет Пентагон сталкивался с последствиями изменения климата для военных объектов.

Среди них был ураган "Майкл" 2018 года, который "нанес миллиарда долларов ущерба военно-воздушной базе Тиндалл во Флориде", и сильное наводнение реки Миссури в 2019 году, что повредила военно-воздушную базу Оффатт (штат Небраска).

"Лесные пожары в Калифорнии угрожают другим военным объектам, заставляя их к повторной эвакуации.

Тайфуны на Гуаме чаще всего случались с июня по декабрь, но в феврале 2019 тайфун Вутип заставил нас приостановить обучение с нашими австралийскими и японскими союзниками", - добавил министр.

Напомним: Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по вопросам климата 22-23 апреля.

Темы: СШАэкология
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