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Україна повернулася у трійку лідерів у Європі за поширенням коронавірусу

П'ятниця, 23 квітня 2021, 05:44

За минулу добу у світі діагностували понад 884 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, США і Туреччині, Україна займає 10 місце у світі, 3 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 332 тисячі нових інфікувань, у США – понад 67 тисяч, а у Туреччині – понад 54 тисячі випадків.

Окрім того, майже 49 тисяч хворих зареєстрували у Бразилії, а у Франції – понад 34 тисячі нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина та Аргентина.

Україна серед країн світу займає 10 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 3 позицію.

 
 

У світі померли за добу 13 388 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 123 308 006 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 084 968 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 21 квітня в Україні зафіксували 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 3 904 особи, померли 470 хворих, одужала 18 831 особа.

Українська правда
Теми: коронавірус


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