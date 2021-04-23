Україна повернулася у трійку лідерів у Європі за поширенням коронавірусу
За минулу добу у світі діагностували понад 884 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, США і Туреччині, Україна займає 10 місце у світі, 3 в Європі.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 332 тисячі нових інфікувань, у США – понад 67 тисяч, а у Туреччині – понад 54 тисячі випадків.
Окрім того, майже 49 тисяч хворих зареєстрували у Бразилії, а у Франції – понад 34 тисячі нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина та Аргентина.
Україна серед країн світу займає 10 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 3 позицію.
У світі померли за добу 13 388 осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 123 308 006 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 3 084 968 смертей від COVID-19.
Передісторія:
- За добу 21 квітня в Україні зафіксували 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 3 904 особи, померли 470 хворих, одужала 18 831 особа.