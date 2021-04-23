Украина вернулась в тройку лидеров в Европе по распространению коронавируса
За минувшие сутки в мире диагностировали более 884 000 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Индии, США и Турции, Украины занимает 10 место в мире, 3 в Европе.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 332 000 новых заражений, в США - более 67 000, а в Турции - более 54 000 случаев.
Кроме того, почти 49 000 больных зарегистрировали в Бразилии, а во Франции - более 34 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Германия и Аргентина.
Украина среди стран мира занимает 10 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 3 позицию.
В мире умерли за сутки 13 388 человек, в которых подтвердили коронавирус.
За все время пандемии вылечились от недуга 123 308 006 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 3 084 968 смертей от COVID-19.
Предыстория:
- За сутки 21 апреля в Украине зафиксировали 16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 3 904 человека, умерли 470 больных, выздоровел 18 831 человек.