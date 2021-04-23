Украина вернулась в тройку лидеров в Европе по распространению коронавируса

За минувшие сутки в мире диагностировали более 884 000 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Индии, США и Турции, Украины занимает 10 место в мире, 3 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 332 000 новых заражений, в США - более 67 000, а в Турции - более 54 000 случаев.

Кроме того, почти 49 000 больных зарегистрировали в Бразилии, а во Франции - более 34 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Германия и Аргентина.

Украина среди стран мира занимает 10 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 3 позицию.

В мире умерли за сутки 13 388 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 123 308 006 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 084 968 смертей от COVID-19.

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