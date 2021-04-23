СБУ приходила з обшуками до приймалень нардепів з орбіти Коломойського - джерело

Служба безпеки України провела обшуки в торговельному центрі Millenium у справі ПАТ "Центренерго".

Джерело: поінформований співрозмовник УП в Офісі генпрокурора

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про причетність фірм до можливих злочинів у компанії "Центренерго".

Генпрокурор Ірина Венедіктова напередодні підписала чотири дозволи на обшуки - за кількістю розташованих у будівлі ТРЦ приймалень народних депутатів з орбіти олігарха Ігоря Коломойського: Ігоря Палиці, Максима Бужанського, Олександра Дубінського та Василевської-Смаглюк.

Що передувало: Увечері 22 квітня журналіст "Схем" Михайло Ткач оприлюднив фото із силовиками біля ТРЦ Millenium.

Сам олігарх у коментарі УП зазначив, що дізнався про якісь слідчі дії зі ЗМІ. "Я не знаю, що там. Перебуваю у Дніпрі, дивлюся кіно. Для мене це теж новина", - сказав він.

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