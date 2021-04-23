Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ приходила з обшуками до приймалень нардепів з орбіти Коломойського - джерело

П'ятниця, 23 квітня 2021, 09:28
Схеми

Служба безпеки України провела обшуки в торговельному центрі Millenium у справі ПАТ "Центренерго".

Джерело: поінформований співрозмовник УП в Офісі генпрокурора

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про причетність фірм до можливих злочинів у компанії "Центренерго".

Генпрокурор Ірина Венедіктова напередодні підписала чотири дозволи на обшуки - за кількістю розташованих у будівлі ТРЦ приймалень народних депутатів з орбіти олігарха Ігоря Коломойського: Ігоря Палиці, Максима Бужанського, Олександра Дубінського та Василевської-Смаглюк.

Що передувало: Увечері 22 квітня журналіст "Схем" Михайло Ткач оприлюднив фото із силовиками біля ТРЦ Millenium.

Сам олігарх у коментарі УП зазначив, що дізнався про якісь слідчі дії зі ЗМІ. "Я не знаю, що там. Перебуваю у Дніпрі, дивлюся кіно. Для мене це теж новина", - сказав він.

Читайте також: Бе!команда. Скільки депутатів Коломойського залишилось у "Слузі народу"

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП
Теми: КоломойськийСБУобшуки


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добу в Україні додалося більше 14 тисяч хворих на коронавірус, померли 434 людини

Позиція Росії на переговорах з Україною розчарувала ЄС

Єрмак прокоментував заяву Росії про відведення військ

ОновленоСиловики нагрянули у бізнес-центр, де розташований офіс Коломойського

Маріонетка РФ в Донецьку кличе Зеленського на дебати та просить не ховатись в кущах на фронті

"Реал" і "Барселона" бідкаються на тиск і залякування УЄФА, але з Суперліги не виходять

Усі новини...
Коломойський
Силовики нагрянули у бізнес-центр, де розташований офіс Коломойського
У США розповіли про оборудки Коломойського з заводами й хмарочосами
Токсична дружба. Як Коломойський став незручним для Зеленського
Останні новини
09:28
СБУ приходила з обшуками до приймалень нардепів з орбіти Коломойського - джерело
09:19
фото Друга партія вакцини AstraZeneka прилетіла в Україну
08:58
Президент Німеччини підписав закон про нові національні правила боротьби з коронавірусом
08:54
З початку доби ворог вже тричі обстріляв позиції ЗСУ - зведення штабу ООС
08:37
Меркель виступить з поясненнями у парламенті з приводу справи Wirecard
08:23
За добу в Україні додалося більше 14 тисяч хворих на коронавірус, померли 434 людини
08:10
"Слуга народу" хоче позачергову сесію Ради для голосування за міністра енергетики
08:00
Головні новини четверга і ночі: відведення російських військ, відповідь Путіна Зеленському
07:54
У Білому домі не виключають нових санкцій проти Росії
06:58
США мають намір удвічі скоротити викиди парникових газів – Байден
Усі новини...