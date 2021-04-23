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СБУ приходила с обысками в приемные нардепов из орбиты Коломойского - источник

Пятница, 23 апреля 2021, 09:28
СБУ приходила с обысками в приемные нардепов из орбиты Коломойского - источник
Схемы

Служба безопасности Украины провела обыски в торговом центре Millenium по делу ПАО "Центрэнерго".

Источник: информированный собеседник УП в Офисе генпрокурора

Детали: По данным источника УП, речь идет о причастности фирм к возможным преступлениям в компании "Центрэнерго".

Генпрокурор Ирина Венедиктова накануне подписала четыре разрешения на обыски - по количеству расположенных в здании ТРЦ приемных народных депутатов из орбиты олигарха Игоря Коломойского: Игоря Палицы, Максима Бужанского, Александра Дубинского и Василевской-Смаглюк.

Что предшествовало: Вечером 22 апреля журналист "Схем" Михаил Ткач обнародовал фото с силовиками возле ТРЦ Millenium.

Сам олигарх в комментарии УП отметил, что узнал о каких-то следственные действия из СМИ. "Я не знаю, что там. Нахожусь в Днепре, смотрю кино. Для меня это тоже новость", - сказал он.

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Роман Романюк, Валентина Романенко, УП

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Темы: КоломойскийСБУобыски
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