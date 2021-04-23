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Кулеба обговорив дестабілізаційні дії Росії з главою МЗС Канади

П'ятниця, 23 квітня 2021, 09:47
Кулеба обговорив дестабілізаційні дії Росії з главою МЗС Канади

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Канади Марком Гарно, під час якої у центрі уваги було нарощування Росією своїх сил на кордонах з Україною та окупованих територіях. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба МЗС.

Марк Гарно зазначив, що Канада з великим занепокоєнням ставиться до посиленої військової присутності РФ на кордоні з Україною та загроз, які нинішні дестабілізаційні дії Москви становлять для безпеки України та Європи в цілому.

Зазначають, що він відзначив виважену позицію України в цій ситуації та підтвердив незмінну підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичних прагнень.

Крім того, обговорювали подальшу співпрацю в рамках Українсько-канадської робочої групи з мобільності задля зміцнення діалогу в міграційній та візовій сферах.

Також глави МЗС скоординували дії щодо наступного етапу переговорів з Іраном для притягнення до відповідальності винних за збиття літака МАУ PS752.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

У НАТО зазначили, що ця заява Росії важлива і своєчасна, але Альянс продовжить зберігати пильність і відстежувати ситуацію.

Раніше Дмитро Кулеба на онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення військ РФ до українського кордону.

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