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Кулеба обсудил дестабилизирующие действия России с главой МИД Канады

Пятница, 23 апреля 2021, 09:47
Кулеба обсудил дестабилизирующие действия России с главой МИД Канады

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Марком Гарно, во время которой в центре внимания было наращивание Россией своих сил на границах с Украиной и оккупированных территориях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба МИД.

Марк Гарно отметил, что Канада с большим беспокойством относится к усиленной военного присутствия РФ на границе с Украиной и угроз, которые нынешние дестабилизирующие действия Москвы представляют для безопасности Украины и Европы в целом.

Он отметил взвешенную позицию Украины в этой ситуации и подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантических стремлений.

Кроме того, обсуждали дальнейшее сотрудничество в рамках Украинско-канадской рабочей группы по мобильности для укрепления диалога в миграционной и визовой сферах.

Также главы МИД скоординировали действия относительно следующего этапа переговоров с Ираном для привлечения к ответственности виновных за сбивание самолета МАУ PS752.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

В НАТО отметили, что это заявление России - важное и своевременное, но Альянс продолжит сохранять бдительность и отслеживать ситуацию.

Ранее Дмитрий Кулеба на онлайн-встрече с министрами иностранных дел ЕС предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне стягивания войск РФ к украинской границе.

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