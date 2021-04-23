Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МОЗ порадив церквам, як проводити великодні служби під час пандемії

П'ятниця, 23 квітня 2021, 11:30
Фото hadiach.city

В Україні не вводитимуть додаткових обмежувальних заходів на період великодніх свят, водночас МОЗ закликає церкви і українців дотримуватися карантину.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 23 квітня

Пряма мова: "Свята повинні бути не тільки веселими, але й безпечними. Ми звертаємось до всіх дотримуватись тих норм, які прописані сьогодні у постанові про карантин. Це відвідування громадських місць тільки з застосуванням масок, що закривають ніс і рот, також має бути збережена дистанція. Храм може відвідувати 1 людина 4 м кв.

МОЗ звертається до всіх релігійних закладів проводити онлайн богослужіння для вірян, збільшити кількість сесій благословення і зменшити їх тривалість, зафіксувати вхідні двері на територію та у приміщеннях храмів, щоб забезпечити повітряобмін всередині приміщення".

Деталі: МОЗ закликає вірян бути в масках та дотримуватись дистанції і на вулиці.   

Також рекомендує відвідувати службу лише одному члену сім’ї.

МОЗ просить українців утриматись від святкових відвідувань родичів і друзів, особливо коли мова йде людей похилого віку і тих, які мають хронічні захворювання.

Ляшко висловив сподівання, що дотримання цих норм дозволить запобігти значному зростанню випадків коронавірусу, і свята пройдуть безпечно.

Читайте також: COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Передісторія: 

  • 21 квітня Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу в Україні до 30 червня.

Ірина Балачук, УП
Теми: МОЗкоронавірусцерквасвяткування


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВідомому російському блогеру заборонили в’їзд в Україну

СБУ розповіла подробиці нічних обшуків у ТРЦ Millenium: розтрата 225 мільйонів

У Міноборони РФ заявили, що почали повертати війська з навчань в окупованому Криму

Кількість випадків COVID-19 перевалила за 2 мільйони

Позиція Росії на переговорах з Україною розчарувала ЄС

Єрмак прокоментував заяву Росії про відведення військ

Усі новини...
МОЗ
COVID: За два дні кількість проблемних регіонів зросла з 7 до 9
Ляшко натякає, що платно вакцинуватися проти COVID цього року не вийде
Степанов заявив, що посилювати всеукраїнський локдаун на свята не будуть
Останні новини
12:40
Ціни на газ влітку будуть вдвічі вищими, ніж 2020 року – НБУ
12:29
У Києві можливий мокрий сніг
12:25
Після рішення РФ про війська на кордоні Україна закликала партнерів "не втрачати пильність"
12:25
фотоВідомому російському блогеру заборонили в’їзд в Україну
12:22
COVID у Києві: 1269 хворих і 45 смертей за добу
12:19
фотоНа Львівщині хакер "полював" на дані СБУшників для спецслужб РФ
12:18
Оператор "труби" готується закуповувати газ на біржі
12:14
Квитки на поїзди до Білорусі будуть доступні онлайн, коли відновиться сполучення
12:01
Ляшко розповів, за яких умов почнуть вакцинувати колективи компаній
11:44
Коронавірус дістався Евересту: захворів альпініст з Норвегії
Усі новини...