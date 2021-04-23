Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ порадив церквам, як проводити великодні служби під час пандемії

П'ятниця, 23 квітня 2021, 11:30
МОЗ порадив церквам, як проводити великодні служби під час пандемії
Фото hadiach.city

В Україні не вводитимуть додаткових обмежувальних заходів на період великодніх свят, водночас МОЗ закликає церкви і українців дотримуватися карантину.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 23 квітня

Пряма мова: "Свята повинні бути не тільки веселими, але й безпечними. Ми звертаємось до всіх дотримуватись тих норм, які прописані сьогодні у постанові про карантин. Це відвідування громадських місць тільки з застосуванням масок, що закривають ніс і рот, також має бути збережена дистанція. Храм може відвідувати 1 людина 4 м кв.

МОЗ звертається до всіх релігійних закладів проводити онлайн богослужіння для вірян, збільшити кількість сесій благословення і зменшити їх тривалість, зафіксувати вхідні двері на територію та у приміщеннях храмів, щоб забезпечити повітряобмін всередині приміщення".

Деталі: МОЗ закликає вірян бути в масках та дотримуватись дистанції і на вулиці.   

Також рекомендує відвідувати службу лише одному члену сім’ї.

МОЗ просить українців утриматись від святкових відвідувань родичів і друзів, особливо коли мова йде людей похилого віку і тих, які мають хронічні захворювання.

Ляшко висловив сподівання, що дотримання цих норм дозволить запобігти значному зростанню випадків коронавірусу, і свята пройдуть безпечно.

Читайте також: COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Передісторія: 

  • 21 квітня Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу в Україні до 30 червня.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗкоронавірусцерквасвяткування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
МОЗ
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Останні новини
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:19
ОновленоУ Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
Усі новини...
Реклама: