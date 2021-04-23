МОЗ порадив церквам, як проводити великодні служби під час пандемії

В Україні не вводитимуть додаткових обмежувальних заходів на період великодніх свят, водночас МОЗ закликає церкви і українців дотримуватися карантину.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 23 квітня

Пряма мова: "Свята повинні бути не тільки веселими, але й безпечними. Ми звертаємось до всіх дотримуватись тих норм, які прописані сьогодні у постанові про карантин. Це відвідування громадських місць тільки з застосуванням масок, що закривають ніс і рот, також має бути збережена дистанція. Храм може відвідувати 1 людина 4 м кв.

МОЗ звертається до всіх релігійних закладів проводити онлайн богослужіння для вірян, збільшити кількість сесій благословення і зменшити їх тривалість, зафіксувати вхідні двері на територію та у приміщеннях храмів, щоб забезпечити повітряобмін всередині приміщення".

Деталі: МОЗ закликає вірян бути в масках та дотримуватись дистанції і на вулиці.

Також рекомендує відвідувати службу лише одному члену сім’ї.

МОЗ просить українців утриматись від святкових відвідувань родичів і друзів, особливо коли мова йде людей похилого віку і тих, які мають хронічні захворювання.

Ляшко висловив сподівання, що дотримання цих норм дозволить запобігти значному зростанню випадків коронавірусу, і свята пройдуть безпечно.

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