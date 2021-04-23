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МОЗ посоветовал церквям, как проводить пасхальные службы во время пандемии

Пятница, 23 апреля 2021, 11:30
МОЗ посоветовал церквям, как проводить пасхальные службы во время пандемии
Фото hadiach.city

В Украине не будут вводить дополнительных ограничительных мер на период пасхальных праздников, вместе с тем Минздрав призывает церкви и украинцев соблюдать карантин.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 23 апреля

Прямая речь: "Праздники должны быть не только веселыми, но и безопасными. Мы обращаемся ко всем придерживаться тех норм, которые прописаны сегодня в постановлении о карантине. Это посещение общественных мест только в масках, закрывающих нос и рот, также должна быть сохранена дистанция. Храм может посещать 1 человек 4 кв. м.

МОЗ обращается ко всем религиозным заведениям проводить онлайн богослужения для верующих, увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность, зафиксировать входную дверь на территорию и в помещениях храмов, чтобы обеспечить воздухообмен внутри помещения".

Детали: Минздрав призывает верующих быть в масках и соблюдать дистанцию ​​и на улице.

Также рекомендует посещать службу только одному члену семьи.

Минздрав просит украинцев воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, особенно когда речь идет о пожилых людях и тех, которые имеют хронические заболевания.

Ляшко выразил надежду, что соблюдение этих норм позволит предотвратить значительный рост случаев коронавируса, и праздники пройдут безопасно.

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Предыстория

  • 21 апреля Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня.

Ирина Балачук, УП
Темы: Минздравкоронавирусцерковьпразднования
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