Квитки на поїзди до Білорусі будуть доступні онлайн, коли відновиться сполучення

Українська залізниця повідомляє, що після відновлення міжнародного пасажирського сполучення пасажири зможуть придбати квитки до Білорусі та зворотно онлайн.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: Українська та Білоруська залізниці розробили та погодили в робочому порядку Угоду про взаємодію при організації електронної реєстрації пасажирів на поїзди міжнародного сполучення, що курсують між Республікою Білорусь і Україною.

Виконувач обов'язків голови правління компанії Іван Юрик зазначив, що "розширення онлайн-послуг у міжнародних залізничних перевезень – вимога сьогодення та комфорт наших пасажирів".

"Незважаючи на те, що наразі міжнародні рейси не здійснюються через карантинні обмеження, фахівці Укрзалізниці не припиняли співпрацювати з міжнародними колегами, щоб поліпшувати сервіс для пасажирів та розширювати перелік послуг", – додав він.

Наразі відповідне рішення підтримало правління АТ "Укрзалізниці", на черзі – прийняття рішення білоруськими колегами.

Після підписання сторонами угоди пасажири здійснюватимуть поїздки в міжнародному сполученні з Білоруссю за електронними проїзними документами без звернення до квиткової каси.