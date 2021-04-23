Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Квитки на поїзди до Білорусі будуть доступні онлайн, коли відновиться сполучення

П'ятниця, 23 квітня 2021, 12:14
Квитки на поїзди до Білорусі будуть доступні онлайн, коли відновиться сполучення

Українська залізниця повідомляє, що після відновлення міжнародного пасажирського сполучення пасажири зможуть придбати квитки до Білорусі та зворотно онлайн. 

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: Українська та Білоруська залізниці розробили та погодили в робочому порядку Угоду про взаємодію при організації електронної реєстрації пасажирів на поїзди міжнародного сполучення, що курсують між Республікою Білорусь і Україною.

Виконувач обов'язків голови правління компанії Іван Юрик зазначив, що "розширення онлайн-послуг у міжнародних залізничних перевезень – вимога сьогодення та комфорт наших пасажирів".

"Незважаючи на те, що наразі міжнародні рейси не здійснюються через карантинні обмеження, фахівці Укрзалізниці не припиняли співпрацювати з міжнародними колегами, щоб поліпшувати сервіс для пасажирів та розширювати перелік послуг", – додав він.

Наразі відповідне рішення підтримало правління АТ "Укрзалізниці", на черзі – прийняття рішення білоруськими колегами. 

Після підписання сторонами угоди пасажири здійснюватимуть поїздки в міжнародному сполученні з Білоруссю за електронними проїзними документами без звернення до квиткової каси.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьУкрзалізницязалізницятранспортдіджиталізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Лукашенко розповів, де зараз знаходиться Пригожин і вагнерівці – не в Білорусі
Останні новини
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:19
ОновленоУ Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
Усі новини...
Реклама: