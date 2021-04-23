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Квитки на поїзди до Білорусі будуть доступні онлайн, коли відновиться сполучення

П'ятниця, 23 квітня 2021, 12:14

Українська залізниця повідомляє, що після відновлення міжнародного пасажирського сполучення пасажири зможуть придбати квитки до Білорусі та зворотно онлайн. 

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: Українська та Білоруська залізниці розробили та погодили в робочому порядку Угоду про взаємодію при організації електронної реєстрації пасажирів на поїзди міжнародного сполучення, що курсують між Республікою Білорусь і Україною.

Виконувач обов'язків голови правління компанії Іван Юрик зазначив, що "розширення онлайн-послуг у міжнародних залізничних перевезень – вимога сьогодення та комфорт наших пасажирів".

"Незважаючи на те, що наразі міжнародні рейси не здійснюються через карантинні обмеження, фахівці Укрзалізниці не припиняли співпрацювати з міжнародними колегами, щоб поліпшувати сервіс для пасажирів та розширювати перелік послуг", – додав він.

Наразі відповідне рішення підтримало правління АТ "Укрзалізниці", на черзі – прийняття рішення білоруськими колегами. 

Після підписання сторонами угоди пасажири здійснюватимуть поїздки в міжнародному сполученні з Білоруссю за електронними проїзними документами без звернення до квиткової каси.

Теми: БілорусьУкрзалізницязалізницятранспортдіджиталізація


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