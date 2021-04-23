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Билеты на поезда в Беларуси будут доступны онлайн, когда восстановится сообщение

Пятница, 23 апреля 2021, 12:14

Украинская железная дорога сообщает, что после восстановления международного пассажирского сообщения пассажиры смогут приобрести билеты в Беларусь и обратно онлайн.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: Украинская и Белорусская железные дороги разработали и согласовали в рабочем порядке Соглашение о взаимодействии при организации электронной регистрации пассажиров на поезда международного сообщения, курсирующие между Республикой Беларусь и Украиной.

Исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик отметил, что "расширение онлайн-услуг в международных железнодорожных перевозках – требование современности и комфорт наших пассажиров".

"Несмотря на то, что сейчас международные рейсы не осуществляются из-за карантина, специалисты Укрзализныци не прекращали сотрудничать с международными коллегами, чтобы улучшать сервис для пассажиров и расширять перечень услуг", – добавил он.

Соответствующее решение уже поддержало правления АО "Укрзализныци", на очереди – принятие решения белорусскими коллегами.

После подписания сторонами соглашения пассажиры будут осуществлять поездки сообщением с Беларусью по электронным проездным документам без обращения в билетную кассу.

Темы: БеларусьУкрзализныцяжелезная дорогатранспортдиджитализация


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